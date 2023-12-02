Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Хаджи: в матче с «Ахматом» «Спартак» должно прорвать

Александр Хаджи: в матче с «Ахматом» «Спартак» должно прорвать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что красно-белых должно прорвать в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который пройдёт 3 декабря.

«Прошлый матч «Спартак» проиграл «Оренбургу», но это нормально — было не так важно. А к матчу с «Ахматом» команда должна подойти в хорошем состоянии. Победить в Грозном будет тяжело, но должны сделать это в два мяча. В двух прошлых очных встречах счёт был 0:0, а теперь должно прорвать. Состав более-менее стабилизировался, поэтому можно ждать победы», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент после 16 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» находится на четвёртой строчке с 27 очками. «Ахмат» располагается в зоне вылета, на 15-м месте с 13 очками.

Материалы по теме
Гладилин: «Ахмат» не будет безнадёжен со «Спартаком» — плохую серию можно преодолеть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android