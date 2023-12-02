Гладилин: «Ахмат» не будет безнадёжен со «Спартаком» — плохую серию можно преодолеть

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о грядущем матче Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с грозненским «Ахматом» (3 декабря).

«Не считаю, что «Ахмат» будет безнадёжен в матче со «Спартаком». Просто так сложились матчи, что сейчас у них плохая серия. В каждом матче грозненцы упорно играют, но что-то не получается. Мне кажется, этот процесс преодолим.

Если «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом», то ничего страшного не случится. Но нужно занимать второе место до перерыва и бороться с главным конкурентом — «Динамо», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, матч «Ахмат» — «Спартак» начнётся в 19:00 мск.

После 16 туров чемпионата России «Спартак» набрал 27 очков и занимает четвёртое место. «Ахмат» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 13 очков и расположился на 14-й строчке.