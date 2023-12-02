Андрей Тихонов объяснил, чем команды Карпина отличаются от «Крыльев Советов» Осинькина

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что «Крылья Советов» Игоря Осинькина — тренерская команда, и что требования в ней отличаются от коллективов, которые тренирует Валерий Карпин («Ростов» и сборная России).

«Роль тренера [Игоря Осинькина] велика в «Крыльях Советов». Они всегда играют от себя и не заморачиваются. Если им соперник позволяет, они играют так. Не позволяет — они всё равно пытаются играть в свой футбол, но уже с меньшими возможностями. Но они не отходят от своей игры. Им всё равно где играть, на выезде или дома. Психология, видимо, выстроена в команде так: если мы чего‑то стоим, то выходим и играем в этот футбол.

Сколько бы футболистов ни уезжало, а уезжали лидеры, всё остаётся. Это говорит о том, что это чисто тренерская команда. Будут ли эти футболисты в другой команде выглядеть так же, неизвестно. Здесь они играют так.

Один футболист говорил, видимо, про команду Карпина, что у него дисциплина, а в Самаре больше дозволенности. Отсюда у Карпина всё выстроено по схемам, в сборной тоже, есть определённые стандарты, они должны выполняться. А «Крылья» играют не сказать что в дворовый футбол, просто в такой детско‑юношеский, который с азартом и с лёгкостью», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина занимают третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков за 17 игр. «Ростов» Валерия Карпина занимает 10-е место, имея в своём активе 20 очков за 16 встреч.