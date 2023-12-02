Дьяков: любой матч может стать последним для Ромащенко в «Ахмате»

Экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался о перспективах главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко.

«Играть в Грозном соперникам «Ахмата» всегда было сложно. Но сейчас команда очень плохо выглядит. Когда Ромащенко только пришёл, играли хорошо и результат был. Но по прошествии трёх-четырёх матчей какой-то колоссальный спад, деградация. Ни игры, ни результата. Куда-то всё пропало. Любой матч может стать последним для Ромащенко. Для «Спартака» это тоже важный матч. Посмотрим, как они справятся, потому что тоже выглядят очень нестабильно в этом сезоне», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа этого года. Под его руководством грозненская команда провела 16 матчей во всех турнирах, в которых одержала победу четыре раза. На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 16 матчей.