«Унион» проводил текстовую трансляцию игры в снежки после отмены матча с «Баварией»

Берлинский «Унион» в социальных сетях проводил текстовую трансляцию игры в снежки после отмены матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией».

Фото: соцсети «Униона»

«1-я минута. Начало в заснеженном Мюнхене: «Унион» атакует! | 0:0.

8-я минута. Первый длинный мяч «Баварии», но Робин Кнохе уже там, перехватывает и сразу переходит в контратаку. | 0:0», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за плохих погодных условий было приостановлено авиасообщение в местном аэропорту. Также сильный снегопад повлиял на функционирование железнодорожного транспорта в Мюнхене, именно поэтому игра «Бавария» — «Унион» была отменена.

Напомним, после 12 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 32 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Бундеслиге «Унион» заработал семь очков и расположился на 18-й строчке.