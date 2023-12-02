Глава «Локомотива» Нагорных объяснил решение отложить возрождение второй команды

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему клуб принял решение отложить на год вопрос создания второй профессиональной команды.

«Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создаёт возможности использовать как вторую команду молодёжную команду. Молодёжная команда в этом году у нас стала победителем молодёжного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год. Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, ранее, 23 ноября, в московском «Локомотиве» сообщили, что отложили вопрос о создании второй команды как минимум на год, так как сейчас футболисты молодёжной команды имеют возможность пройти путь до основной и без промежуточного звена.