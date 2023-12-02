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Глава «Локомотива» Нагорных объяснил решение отложить возрождение второй команды

Глава «Локомотива» Нагорных объяснил решение отложить возрождение второй команды
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему клуб принял решение отложить на год вопрос создания второй профессиональной команды.

«Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создаёт возможности использовать как вторую команду молодёжную команду. Молодёжная команда в этом году у нас стала победителем молодёжного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год. Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Напомним, ранее, 23 ноября, в московском «Локомотиве» сообщили, что отложили вопрос о создании второй команды как минимум на год, так как сейчас футболисты молодёжной команды имеют возможность пройти путь до основной и без промежуточного звена.

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