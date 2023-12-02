Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024.

24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.

Группа A

Германия

Шотландия

Венгрия

Швейцария

Группа B

Испания

Хорватия

Италия

Албания

Группа C

Словения

Дания

Сербия

Англия

Группа D

Победитель Пути А

Нидерланды

Австрия

Франция

Группа E

Бельгия

Словакия

Румыния

Победитель Пути В

Группа F

Турция

Победитель Пути С

Португалия

Чехия

А как вы оцениваете итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2024?

В Пути А нас ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.