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Как вы оцениваете итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2024?

Как вы оцениваете итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2024?
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Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024.

24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.

Группа A
Германия
Шотландия
Венгрия
Швейцария

Группа B
Испания
Хорватия
Италия
Албания

Группа C
Словения
Дания
Сербия
Англия

Группа D
Победитель Пути А
Нидерланды
Австрия
Франция

Группа E
Бельгия
Словакия
Румыния
Победитель Пути В

Группа F
Турция
Победитель Пути С
Португалия
Чехия

А как вы оцениваете итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2024?

В Пути А нас ждут полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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