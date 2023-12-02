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Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч в запасе

«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: Захарян начнёт матч в запасе
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Сегодня, 2 декабря, в матче 15-го тура испанского чемпионата сезона-2023/2024 встретятся «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Луисом Пулидо Сантаной. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 15-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
1-й тайм
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Гомес – 2'     1:1 Садик – 42'    

Стартовые составы команд:

«Осасуна»: Эррера, Аресо, Катена, Гарсия, Мохина, Крус, Торро, Орос, Гомес, Будимир, Гарсия.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Барренечеа, Садик.

Состав «Реала Сосьедад»

Состав «Реала Сосьедад»

Фото: «Реал Сосьедад»

Состав «Осасуны»

Состав «Осасуны»

Фото: ФК «Осасуна»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян начнёт матч в запасе.

Напомним, в данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда Арсена Захаряна набрала 25 очков в 14 матчах чемпионата. «Осасуна» же располагается на 14-м месте. В активе этой команды 14 очков за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги «Жирона» (38 очков за 15 игр).

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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