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Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Монпелье»

Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Монпелье»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на матч с «Монпелье».

Фото: соцсети «Монако»

Игра 14-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Главным арбитром встречи будет Жереми Стина, а помогать ему будут Кристоф Муйссе и Франсуа Будикиян. После 13 туров нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 24 очка.

Головин в нынешнем сезоне в третий раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в «Монако», а также четыре раза попадал в символическую сборную по версии L'Equipe. Это больше, чем другие игроки французской Лиги 1.

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Монпелье
Монпелье
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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