Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку на матч с «Монпелье».

Фото: соцсети «Монако»

Игра 14-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Главным арбитром встречи будет Жереми Стина, а помогать ему будут Кристоф Муйссе и Франсуа Будикиян. После 13 туров нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 24 очка.

Головин в нынешнем сезоне в третий раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в «Монако», а также четыре раза попадал в символическую сборную по версии L'Equipe. Это больше, чем другие игроки французской Лиги 1.