Владимир Быстров: такой «Сочи» сейчас я не знаю, кто не обыграет

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о состоянии дел «Сочи» в нынешнем сезоне МИР РПЛ.

«Крылья Советов» понимали, за счёт чего могут добавить, включились. Такой «Сочи» сейчас я не знаю, кто не обыграет. Смотрите, чехарда с тренерами в начале: одного поставили, другой набирал, третьего убрали. Опять же, Точилина вернули, а что делать? Футболисты новые не приходят», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, 2 декабря, прошёл матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» обыграли «Сочи» со счётом 2:0.