Анчелотти — после победы над «Гранадой»: у «Реала» дела идут хорошо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.

«Вальверде играет очень хорошо. У Крооса не бывает плохих передач, он умеет выбирать лучшее решение. Родриго снова набрал свою лучшую форму, забивает много голов. Сегодня он выложился на все 100%. Он забивает не только с левого фланга, но и из центральной зоны. Прекрасный гол!

Однако, на мой взгляд, совершенно не имеет значения, кто будет забивать. Самое главное – это командная работа. У «Реала» дела идут хорошо. Я нравлюсь болельщикам, и меня это очень радует», — приводит слова Анчелотти Marca.

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После результата субботнего матча «Реал» вновь поднялся на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 15 матчей. «Гранада» находится на 19-й строчке, заработав семь очков. Второе место занимает «Жирона» — у неё, как и у «Реала», 38 очков в активе.