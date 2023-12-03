Голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп не доиграл матч с «Манчестер Юнайтед» из-за повреждения

Голкипер «Ньюкасл Юнайтед» Ник Поуп был заменён в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1) из-за повреждения. Это произошло на 86-й минуте встречи. Его заменил словацкий вратарь Мартин Дубравка.

Повторы показали, что Ник Поуп неудачно приземлился на плечо, голкиперу потребовалась помощь медицинского персонала клуба.

«Ньюкасл Юнайтед» одержал победу благодаря голу нападающего Энтони Гордона. Он отличился на 55-й минуте с передачи Кирана Триппьера.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после 14 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Арсенал» (33).