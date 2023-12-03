Арсен Захарян был обратно заменён в матче против «Осасуны», появившись на 16-й минуте

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1) вышел на замену на 16-й минуте вместо нападающего Андера Барренечеа. Форвард не смог продолжить матч поскольку подвернул голеностоп правой ноги.

Россиянин оставался на поле до 88-й минуты, когда его заменил португальский форвард Андре Силва. Захарян отыграл большую часть матча, но его обратную замену наставники команды из Сан-Себастьяна произвели впервые.

Эта встреча стала для него девятой в чемпионате Испании в текущем сезоне. Пока хавбек ещё ни разу не провёл полного матча в турнире.

Из 13 встреч «Реала Сосьедад», в которых участвовал Захарян, он только один раз сыграл с первой и до последней минуты. Это произошло 29 ноября в домашнем матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (0:0).