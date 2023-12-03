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Защитник «Пари НН» Каккоев высказался о победном голе в ворота «Урала»

Защитник «Пари НН» Каккоев высказался о победном голе в ворота «Урала»
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Футболист отметился забитым мячом.

«Сложная игра. «Урал» – очень хорошая, боевая команда. Но, думаю, что мы больше заслуживали победы сегодня.

Я увидел, что Илья Жигулев готов сделать подачу. Увидел, что образовалась зона прямо по центру ворот, вбежал туда и забил. Очень рад. Это мой второй гол в РПЛ.

Что жду от матча с «Зенитом»? Будем готовиться к этой игре. Мы всегда играем только на победу. Не будет исключением и матч в Санкт-Петербурге.

Недавно провёл сотый матч за «Пари НН», что это значит для меня? Я очень люблю этот город – Нижний Новгород. Горжусь тем, что играю здесь и представляю «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге», — приводит слова Каккоева официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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