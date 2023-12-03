Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не могу быть более доволен игроками». Хау — о победе «Ньюкасла» в матче с «МЮ»

«Я не могу быть более доволен игроками». Хау — о победе «Ньюкасла» в матче с «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал победу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Я не могу быть более доволен игроками сегодня вечером. Выступления, которые мы показали против трёх топ-команд, были блестящими, так что это придаст уверенности. И когда мы вернём некоторых игроков, мы сможем продвинуться ещё дальше.

Единственным разочарованием было то, что мы не закончили игру раньше. Это было действительно хорошее выступление, мы доминировали. Из-за травмы Ника Поупа и количества добавленного времени в конце возникали какие-то пугающие моменты, но думаю, что мы действительно хорошо оборонялись.

Для нас будет огромным ударом, если Ник Поуп выпадет на какой-либо период времени. Всё выглядело действительно безобидно, но обычно так и бывает, и обычно такие травмы более серьёзны. Было похоже, что он вывихнул плечо при приземлении. Мартин Дубравка вышел на поле в сложной ситуации за 10 минут до конца, с небольшим преимуществом. Я должен похвалить его за хорошую игру», — приводит слова Хау ВВС.

Материалы по теме
«МЮ» проиграл прямому конкуренту. Правда, «Ньюкаслу» снова повезло с судейством в АПЛ
«МЮ» проиграл прямому конкуренту. Правда, «Ньюкаслу» снова повезло с судейством в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android