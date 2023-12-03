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Меньян — единственный голкипер топ-5 чемпионатов с ассистом в трёх последних сезонах

Меньян — единственный голкипер топ-5 чемпионатов с ассистом в трёх последних сезонах
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Голкипер «Милана» Мик Меньян сделал результативный пас в матче 14-го тура Серии А против «Фрозиноне» (3:1).

Вратарь ассистировал Кристиану Пулишичу, сделавшему счет 2:0. Меньян является единственным голкипером в топ-5 европейских чемпионатах, который сделал ассист в каждом из трёх последних сезонов.

28-летний француз в текущем сезоне провёл 16 матчей за «Милан» во всех турнирах. Он пропустил 20 голов и 6 раз отыграл на ноль.

Напомним, после 14 туров Серии А «Милан» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Фрозиноне» заработал 18 очков и расположился на 11-й строчке. Лидером является «Ювентус», у которого 33 очка.

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