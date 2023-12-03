Агент Талаев: Слова Калешина? Это его мнение, у меня к нему нет претензий

Андрей Талаев, являющийся футбоольным агентом, прокомментировал слова Евгения Калешина об агентах в футболе.

«Слова Калешина? У каждого есть право на своё мнение. Он считает так, значит пусть так и будет. У меня к нему нет претензий после этих слов», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, в интервью телеграм-каналу «Крысева» бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин сказал: «Нужно прикрутить всех агентов! Запретить паразитов футбола на законодательном уровне. Полный запрет агентов! Это паразиты».

Калешина уволили с поста главного тренера «Акрона» 28 ноября. Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России в прошлом сезоне.