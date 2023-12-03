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Защитник «Ростова» Терентьев: пока не планирую завершать карьеру

Защитник «Ростова» Терентьев: пока не планирую завершать карьеру
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31-летний защитник «Ростова» Денис Терентьев ответил на вопрос, планирует ли он заняться тренерской деятельностью после завершения игровой карьеры.

«После завершения карьеры планирую заняться тренерской деятельностью в «Ростове»? Пока не планировал завершать карьеру, посмотрим. Как здоровье позволит, столько ещё готов поиграть. На сегодня по силам. Я был бы доволен, если ещё четыре сезона поиграть», — приводит слова Терентьева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Денис Терентьев принял участие в 17 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в € 400 тыс.

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