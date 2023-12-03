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«Гавр» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 15:00

«Гавр» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 15:00
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Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Игра начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 13 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 16 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей во французском чемпионате «Пари Сен-Жермен» заработал 30 очков и расположился на первой строчке.

В последних пяти турах Лиги 1 «Гавр» четыре раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В то же время подопечные Луиса Энрике победили во всех из пяти последних играх национального чемпионата.

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