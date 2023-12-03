«Гавр» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 15:00

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Гавр» и «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Игра начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 16 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей во французском чемпионате «Пари Сен-Жермен» заработал 30 очков и расположился на первой строчке.

В последних пяти турах Лиги 1 «Гавр» четыре раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В то же время подопечные Луиса Энрике победили во всех из пяти последних играх национального чемпионата.