«Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера клуба

Александр Точилин покинул пост главного тренера «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранён от работы с командой. Исполнять обязанности главного тренера на заключительной игре календарного года против «Оренбурга» будет Денис Клюев», — говорится в заявлении на официальном сайте «Сочи».

Александр Точилин был назначен главным тренером сочинской команды 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Под руководством Точилина «Сочи» провёл 12 матчей во всех официальных турнирах, одержал две победы, однажды сыграл вничью и потерпел девять поражений.

В данный момент «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей.