Тренер «Реала Сосьедад» похвалил Захаряна, несмотря на обратную замену в игре с «Осасуной»

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль считает, что российский полузащитник клуба Арсен Захарян хорошо сыграл в матче 15-го тура Примеры с «Осасуной», несмотря на обратную замену.

«Очевидно, травмы влияют на матч, но когда игрок получает травму, это открывает возможности для других. На нас это никак не повлияло. Захарян провёл хороший матч», — приводит слова Альгуасиля пресс-служба «Реала Сосьедад».

Напомним, Арсен Захарян вышел на замену на 16-й минуте вместо нападающего Андера Барренечеа, который не смог продолжить матч, поскольку подвернул голеностоп правой ноги. Россиянин оставался на поле до 88-й минуты, когда его заменил португальский форвард Андре Силва. Матч закончился вничью — 1:1.

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