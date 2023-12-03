Стало известно, в какой стране «Локомотив» проведёт зимние сборы
Поделиться
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, где команда проведёт зимние сборы.
«Зимние сборы «Локомотива» пройдут в ОАЭ. Планы на зимнее трансферное окно? Будем после окончания этого отрезка чемпионата разбираться», — приводит слова Нагорных ТАСС.
В данный момент «Локомотив» находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 16 проведённых матчей.
Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Купить билет на матч «Локомотив» — «Зенит» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 3 декабря 2023
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
12:59
-
12:55
-
12:52
-
12:45
-
12:38
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:57
-
11:54
-
11:46
-
11:35
-
11:27
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:57
-
10:41
-
10:41
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:51
Партнерский контент