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Стало известно, в какой стране «Локомотив» проведёт зимние сборы

Стало известно, в какой стране «Локомотив» проведёт зимние сборы
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, где команда проведёт зимние сборы.

«Зимние сборы «Локомотива» пройдут в ОАЭ. Планы на зимнее трансферное окно? Будем после окончания этого отрезка чемпионата разбираться», — приводит слова Нагорных ТАСС.

В данный момент «Локомотив» находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 16 проведённых матчей.

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Купить билет на матч «Локомотив» — «Зенит» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
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