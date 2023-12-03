Стало известно, в какой стране «Локомотив» проведёт зимние сборы

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, где команда проведёт зимние сборы.

«Зимние сборы «Локомотива» пройдут в ОАЭ. Планы на зимнее трансферное окно? Будем после окончания этого отрезка чемпионата разбираться», — приводит слова Нагорных ТАСС.

В данный момент «Локомотив» находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 25 очков после 16 проведённых матчей.

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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