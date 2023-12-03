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Головин вошёл в тройку лучших полузащитников топ-5 лиг по количеству голов в сезоне

Головин вошёл в тройку лучших полузащитников топ-5 лиг по количеству голов в сезоне
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Российский атакующий хавбек «Монако» Александр Головин является одним из трёх лучших полузащитников в топ-5 европейских лиг по количеству забитых мячей. Игроку удалось поразить ворота соперников пять раз. Об этом информирует Transfermarkt.

Головин расположился на третьей строчке в данном рейтинге. Российского футболиста опережает полузащитник «Монцы» Андреа Кольпани, забивший шесть голов, а также игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем (11 голов).

Напомним, действующее трудовое соглашение Головина с французским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

После 13 туров Лиги 1 «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место в чемпионате.

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