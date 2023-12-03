Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: Баринов и Галактионов — потери. Но «Локо» может что-то противопоставить «Зениту»

Сенников: Баринов и Галактионов — потери. Но «Локо» может что-то противопоставить «Зениту»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 3 декабря, и начнётся в 16:30 мск.

«Баринов и Галактионов — это потери. Но, думаю, у «Локомотива» есть кем заменить. Можно что-то противопоставить «Зениту». Галактионов даст установку, как действовать. Болельщики надеются, что удастся повторить результат первого круга.

Станет ли матч особенным для Дзюбы? Особенными были первые игры, когда он только перешёл в «Локомотив». Сейчас всё меньше, потому что он уже второй сезон играет за «Локомотив». Думаю, принципиальный матч с точки зрения того, что обыграть лидера чемпионата. Матч с «Зенитом» принципиален для всех», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Купить билет на матч «Локомотив» — «Зенит» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android