Сенников: Баринов и Галактионов — потери. Но «Локо» может что-то противопоставить «Зениту»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 3 декабря, и начнётся в 16:30 мск.

«Баринов и Галактионов — это потери. Но, думаю, у «Локомотива» есть кем заменить. Можно что-то противопоставить «Зениту». Галактионов даст установку, как действовать. Болельщики надеются, что удастся повторить результат первого круга.

Станет ли матч особенным для Дзюбы? Особенными были первые игры, когда он только перешёл в «Локомотив». Сейчас всё меньше, потому что он уже второй сезон играет за «Локомотив». Думаю, принципиальный матч с точки зрения того, что обыграть лидера чемпионата. Матч с «Зенитом» принципиален для всех», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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