«Какой смысл?». Карпин — о целесообразности проведения игры с ЦСКА из-за снегопада

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о целесообразности проведения игры с ЦСКА в связи со снегопадом.

«Есть ли смысл играть в таких условиях? По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

К расчистке снега на стадионе привлечена специальная техника.

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.