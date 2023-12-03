Поле стадиона ЦСКА расчищают от снега трактором

Сегодня, 3 декабря, должен состояться матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Ростовом». Игра была назначена на 14:00 мск. Однако сильный снегопад может помешать начать игру во время. На текущий момент при помощи тракторов происходит расчистка снега на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене».

Расчистка снега на стадионе ЦСКА:

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.