Врач ЦСКА Безуглов прокомментировал проведение матча с «Ростовом» в снегопад

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов поделился мнением о целесообразности проведения матча Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в условиях сильного снегопада.

«Думаю, мы догадываемся, что в России в декабре может идти снег. Всё должно быть хорошо. Но по такой погоде играть — это не очень с точки зрения высокого уровня футбола», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, специальная техника принимала участие в расчистке снега на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.