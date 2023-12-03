Арбитр Федотов рассказал, что самое сложное для судьи Шафеева в работе в снегопад

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил условия работы судьи Рафаэля Шафеева в матче 17-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Ростовом».

«Видимо, погода ходит за Шафеевым, прилипает. В таких играх автоматически можно приплюсовывать к его оценке +0,1. Очень тяжело в таких условиях, концентрация должна быть запредельной. Самое сложное – ты не видишь линии. Если отстанешь от эпизода – всё. Физическая подготовка тут на первом месте, а бегать в такую погоду тяжело, снег летит в глаза. Главное – ничего не придумать: лучше не назначить то, что есть, чем назначить то, чего нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч проходит в эти минуты. Он сопровождается обильным снегопадом. После первого тайма ЦСКА впереди со счётом 1:0.