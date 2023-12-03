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Защитник «Локомотива» Морозов – о состоянии поля после снегопада: «В целом нормально»

Защитник «Локомотива» Морозов – о состоянии поля после снегопада: «В целом нормально»
Евгений Морозов
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Центральный защитник «Локомотива» Евгений Морозов оценил состояние поля перед игрой с «Зенитом».

«Нормально — хотя пока накрыто, непонятно. Но в целом нормально», – цитирует футболиста пресс-служба «Локомотива».

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Появились фотографии состояния поля перед матчем «Локомотива» и «Зенита» после снегопада

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» запланирован на 3 декабря и должен был начаться в 16:30 мск. Поле стадиона «РЖД Арена» накрыто специальным тентом, который должен облегчить задачу по очистке газона от снега. Ожидается, что начало матча перенесут на 30 минут.

Обильный снегопад в Москве идёт весь день, из-за чего был возможен перенос матча между ЦСКА и «Ростовом». Однако после обсуждений представителей клубов и РПЛ было решено начать игру в запланированное время.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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