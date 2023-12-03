Защитник «Локомотива» Морозов – о состоянии поля после снегопада: «В целом нормально»

Центральный защитник «Локомотива» Евгений Морозов оценил состояние поля перед игрой с «Зенитом».

«Нормально — хотя пока накрыто, непонятно. Но в целом нормально», – цитирует футболиста пресс-служба «Локомотива».

Материалы по теме Фото Появились фотографии состояния поля перед матчем «Локомотива» и «Зенита» после снегопада

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» запланирован на 3 декабря и должен был начаться в 16:30 мск. Поле стадиона «РЖД Арена» накрыто специальным тентом, который должен облегчить задачу по очистке газона от снега. Ожидается, что начало матча перенесут на 30 минут.

Обильный снегопад в Москве идёт весь день, из-за чего был возможен перенос матча между ЦСКА и «Ростовом». Однако после обсуждений представителей клубов и РПЛ было решено начать игру в запланированное время.