«Гавр» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Гавр» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступает Бастьен Дешепи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 23-й минуте гол забил Килиан Мбаппе.
После 13 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 16 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей во французском чемпионате парижский клуб заработал 30 очков и расположился на первой строчке.
В последних пяти турах Лиги 1 «Гавр» четыре раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В то же время подопечные Луиса Энрике победили во всех пяти последних играх национального чемпионата.
- 3 декабря 2023
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