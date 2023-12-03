«Гавр» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Гавр» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступает Бастьен Дешепи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте гол забил Килиан Мбаппе.

После 13 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 16 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей во французском чемпионате парижский клуб заработал 30 очков и расположился на первой строчке.

В последних пяти турах Лиги 1 «Гавр» четыре раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В то же время подопечные Луиса Энрике победили во всех пяти последних играх национального чемпионата.