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«Гавр» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счёт в матче

«Гавр» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Гавр» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступает Бастьен Дешепи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Гавр
Гавр
2-й тайм
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 23'    
Удаления: нет / Доннарумма – 10'

На 23-й минуте гол забил Килиан Мбаппе.

После 13 туров Лиги 1 «Гавр» набрал 16 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей во французском чемпионате парижский клуб заработал 30 очков и расположился на первой строчке.

В последних пяти турах Лиги 1 «Гавр» четыре раза сыграл вничью и один раз одержал победу. В то же время подопечные Луиса Энрике победили во всех пяти последних играх национального чемпионата.

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