РПЛ была готова перенести матч ЦСКА — «Ростов», но арбитр Шафеев решил провести игру

РПЛ была готова перенести матч ЦСКА — «Ростов» на понедельник и согласовала эту возможность со всеми органами и основным вещателем.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Но главный судья матча Шафеев принял решение о проведении матча, хоть и был в курсе в возможности переноса.

Напомним, матч мог быть перенесён из-за сильного снегопада в Москве.

В первом круге текущего сезона РПЛ матч между этими командами завершился результативной ничьей — 3:3. В прошедшую среду, 29 ноября, «Ростов» и ЦСКА сыграли в рамках первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Соперники снова не сумели выявить победителя — 1:1.

В данный момент ЦСКА находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 16 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У подопечных Валерия Карпина 20 очков после аналогичного количества встреч.