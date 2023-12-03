Андрей Червиченко: назвать матч ЦСКА — «Ростов» в снегопад футболом нельзя

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался против решения судьи матча РПЛ ЦСКА — «Ростов» Рафаэля Шафеева о том, чтобы проводить игру в условиях сильного снегопада.

«Почему судья разрешил играть в такую погоду, лично мне стало понятно, когда он на третьей минуте поставил абсолютно левый пенальти в матче ЦСКА — «Ростов». Ему очень не хотелось, чтобы этот матч отменяли. Слышал, что Митрофанов сказал, что не такая большая плотность снега, поэтому матч проводить можно. Но в разных СМИ нашёл, что за последние 70 лет это самый большой снегопад, который был в Москве. Хотелось бы понять, как Митрофанову было суждено узнать о плотности снега, но ладно. В моём понимании идиотизм и наш футбол — неразделимые понятия, которые идут рука об руку. Вряд ли в ближайшее время их пути разойдутся. Что имеем, то имеем. Терпим все вместе. Футболом это назвать нельзя, но других вариантов нам не дают», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.