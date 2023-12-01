Червиченко: «Локомотив» будет ослабленным. Административный ресурс «Зенита» работает

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Локомотив» будет ослабленным. Административный ресурс потихонечку работает — отцепили Кордобу, а тут Баринова с главным тренером Галактионовым. Не уверен, что у «Локомотива» что-то получится в матче с «Зенитом».

Главную цель — догнать или хотя бы на очко перегнать «Краснодар» — «Зенит» достиг. Теперь будут другие рычаги работать. Теперь дальше везде фаворитом будет «Зенит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра 17-го тура чемпионата России пройдёт в Москве 3 декабря. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.