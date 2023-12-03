Карпин: для чего переходили на осень-весна? Сегодня происходило убийство футбола
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подверг критике решение о проведении минувшего матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0) в условиях сильного снегопада.
«Для чего переходили на осень-весна? Чтобы на такую хрень смотреть. Судья со мной ничего не обсуждал, я у него спрашивал, кто принял решение играть. Мне пофиг на удаления там и всё — важнее, что сегодня происходило.
А сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам думаете нравится в такую погоду играть?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4' 2:0 Мендес – 69'
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'
После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.
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