Карпин: для чего переходили на осень-весна? Сегодня происходило убийство футбола

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подверг критике решение о проведении минувшего матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0) в условиях сильного снегопада.

«Для чего переходили на осень-весна? Чтобы на такую хрень смотреть. Судья со мной ничего не обсуждал, я у него спрашивал, кто принял решение играть. Мне пофиг на удаления там и всё — важнее, что сегодня происходило.

А сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам думаете нравится в такую погоду играть?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.