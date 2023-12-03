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РПЛ рассматривает перенос матчей 18-го тура на 2024 год из-за непогоды

РПЛ рассматривает перенос матчей 18-го тура на 2024 год из-за непогоды
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев сообщил, что матчи последнего перед зимней паузой тура в чемпионате могут перенести на следующий год из-за непогоды.

«Посмотрим, какая ситуация будет с погодой к следующему туру. У нас есть возможность перенести матчи на весеннюю часть чемпионата. Посмотрим, что будем делать», — сказал Алаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня при сильном снегопаде состоялась игра 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0). Сегодня в Москве состоится и матч между «Локомотивом» и «Зенитом», а завтра, 4 декабря, на «ВТБ Арене» в столице сыграют «Динамо» и казанский «Рубин».

Зимняя пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до марта 2024 года. В начале весны командам-участникам Кубка России также предстоит провести ответные матчи.

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