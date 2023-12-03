Алдонин: в такую погоду можно посоветовать строить крыши — все туры летом не сыграешь

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин порекомендовал строить крыши на стадионах, чтобы играть в снежную погоду.

«Есть календарь, переносить матчи уже некуда. Понятно, что это форс-мажор, погодные условия. Даже по системе весна-осень периодически играли такие снежные матчи. Можно только посоветовать строить крыши. У нас достаточно северная страна. Все туры летом ты не сыграешь. Матч не простой, мяч увидеть сложно, но это часть нашей действительности. На первый план больше выходит не футбол, а силовая борьба за мяч, позиции. Увеличивается травматизм. Большой плюс, что после сегодняшнего матча все живы и здоровы. Но при этом Чалов отлично забил, отдал сегодня. Всё равно обе команды играли в футбол», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.