Кузяев стал лучшим в матче «Гавра» и «ПСЖ» по передачам в финальную треть

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стал лучшим в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» (0:2) по передачам в финальную треть, сообщает Opta Sports.

Россиянин провёл на поле весь матч и сделал 29 точных передач в финальную треть, из которых два паса пошли под удар. Также у Далера в матче с «ПСЖ» 84% точных передач, одна обводка и два отбора.

Кузяев перебрался во французский «Гавр» нынешним летом из санкт-петербургского «Зенита» в качестве свободного агента. Далер сыграл за команду 13 матчей в Лиге 1, где отметился двумя забитыми мячами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 10 млн.

При этом клуб, который только вышел из французской Лиги 2, на данный момент занимает девятую строчку с 16 очками после 14 сыгранных матчей.