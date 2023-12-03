«Краснодар» — «Оренбург»: Ильзат Ахметов забил второй гол хозяев
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В эти минуты на стадионе «Краснодар» проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Краснодар» встречается с «Оренбургом». Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Сперцян – 45+3' 1:1 Оганесян – 51' 2:1 Ахметов – 76'
На 76-й минуте полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ударом головой вывел свою команду вперёд.
Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой «Краснодара» со счётом 2:0. Оба гола в том матче забил 23-летний Эдуард Сперцян.
После 16 туров РПЛ «Краснодар» набрал 32 очка и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Оренбург» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.
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