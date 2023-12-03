Глава РПЛ Алаев объяснил, почему лига проводит матчи чемпионата в декабре в текущем сезоне

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему лига всё ещё проводит матчи чемпионата России в декабре, а не переходит на другой формат.

«Мы пока часть УЕФА, хоть пока не играем в соревнованиях. Лига чемпионов играется в декабре. И Лига чемпионов в Азии, кстати, тоже. А игры следующего цикла Лиги чемпионов в новом формате, знаете, когда играются? 15 января. В этом сезоне мы ничего не исправим, хотя по последнему туру надо смотреть — там запредельные холода. Будем обсуждать с клубами. А в будущем думать, куда мы движемся, в каких международных соревнованиях играем или не играем. А такая картина никому не нужна. Ни футболистам, ни болельщикам, ни тренерам, ни лиге», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, сегодня при сильном снегопаде состоялась игра 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0). Сегодня в Москве проходит и матч между «Локомотивом» и «Зенитом», а завтра, 4 декабря, на «ВТБ Арене» в столице сыграют «Динамо» и казанский «Рубин».

Зимняя пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до марта 2024 года. В начале весны командам-участникам Кубка России также предстоит провести ответные матчи.