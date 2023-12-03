Арбитр Федотов: Пиняева не за что было удалять в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр МИР Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов заявил, что игрока «Локомотива» Сергея Пиняева не за что было удалять в матче 17-го тура с «Зенитом» (2:1), который проходит в данный момент.

«Пиняеву правильно показали жёлтую карточку. Тут не за что было удалять – нога у игрока «Зенита» была оторвана от газона, а у Пиняева не было додавливания и шипов. Это жёлтая карточка за безрассудное действие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, во втором тайме, на 63-й минуте полузащитник железнодорожников Пиняев очень грубо сыграл на бровке, подкатившись в колено Клаудиньо. Однако арбитр встречи Алексей Сухой не показал красную карточку Пиняеву, ограничившись лишь жёлтой.