Между «Оренбургом» и «Локо» есть сложности в переговорах по Вере из-за контракта игрока

Между «Оренбургом» и московским «Локомотивом» есть сложности в переговорах по игроку оренбуржцев Лукасу Вере из-за его контракта.

Контракт Лукаса Веры с «Оренбургом» заканчивается не в июне 2024 года, а в июне 2025 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Из-за этого нюанса есть сложности в переговорах между «Оренбургом» и «Локомотивом», потому что оренбуржцы не соглашаются на схему платежей, которую предлагает московский клуб. «Оренбург» хочет два платежа за шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что клубы уже давно согласовали сумму трансфера, она составит 300 млн рублей. Проблема возникла в порядке выплат за переход Веры. Планируется, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 млн: первый этой зимой, а второй — летом. Но, как отмечалось, у «Локомотива» в данный момент не хватает средств для того, чтобы заплатить нужную сумму летом.