«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Сон сразу же сравнял счёт, забив автогол

Сегодня, 3 декабря, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В самом начале игры, на восьмой минуте, Сон Хын Мин открыл счёт в матче, выведя «Тоттенхэм» вперёд. Уже на следующей, девятой минуте, Сон забил ещё один гол, только на этот раз в свои ворота, сравняв счёт — 1:1.

После 13 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 26 очков и расположился на шестой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «горожане» обыграли «Тоттенхэм» со счётом 4:2. Во втором круге подопечные Гвардиолы проиграли «шпорам» со счётом 1:0.