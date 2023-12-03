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И. Федотов о броске Абаскаля к Берише: тренеру «Спартака» грозит дисквалификация до 6 игр

И. Федотов о броске Абаскаля к Берише: тренеру «Спартака» грозит дисквалификация до 6 игр
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Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в сегодняшнем матче 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Напомним, главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк.

«Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей – это прямое физическое воздействие на соперника. То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация – это жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в данный момент «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 13 очков за 16 проведённых матчей. «Спартак» располагается на пятой позиции. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.

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