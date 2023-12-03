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Видео: голевая передача Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом»

Видео: голевая передача Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом»
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Сегодня, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:1.

Под конец матча, на 88-й минуте нападающий «Локомотива» и бывший игрок «Зенита» Артём Дзюба отдал великолепную голевую передачу на Наира Тикнизяна, который уверенно реализовал голевой момент, установив окончательный счёт встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Напомним, после результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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