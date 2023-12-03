Видео: голевая передача Артёма Дзюбы в матче с «Зенитом»

Сегодня, 3 декабря, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:1.

Под конец матча, на 88-й минуте нападающий «Локомотива» и бывший игрок «Зенита» Артём Дзюба отдал великолепную голевую передачу на Наира Тикнизяна, который уверенно реализовал голевой момент, установив окончательный счёт встречи.

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Напомним, после результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.