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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Ло Чельсо вновь сделал счёт равным

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Ло Чельсо вновь сделал счёт равным
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Сегодня, 3 декабря, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Саймон Хупер. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 6'     1:1 Мин – 9'     2:1 Фоден – 31'     2:2 Ло Чельсо – 69'     3:2 Грилиш – 81'    

В самом начале игры, на восьмой минуте, Сон Хын Мин открыл счёт в матче, выведя «Тоттенхэм» вперёд. Уже на следующей, девятой минуте, Сон забил ещё один гол, только на этот раз в свои ворота, сравняв счёт. Вскоре, на 31-й минуте, Фил Фоден вывел «Манчестер Сити» вперёд. Во втором тайме, на 69-й минуте, Джовани Ло Чельсо вновь сделал счёт равным — 2:2.

После 13 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 26 очков и расположился на шестой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге чемпионата «горожане» обыграли «Тоттенхэм» со счётом 4:2. Во втором круге подопечные Гвардиолы проиграли «шпорам» со счётом 1:0.

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