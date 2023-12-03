Промес — лучший в РПЛ по передачам под удар

Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» встречался с московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного судьи выступал Евгений Кукуляк из Калуги. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Несмотря на поражение красно-белых, нападающий «Спартака» Квинси Промес отдал семь передач под удар. Промес продолжает доминировать по этому показателю в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге – у Промеса 51 пас под удар, у ближайшего преследователя – полузащитника «Зенита» Клаудиньо – 36.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.