Шикунов: «Ахмат» не удивил — «Спартак» не в состоянии бороться

Бывший футболист Александр Шикунов прокомментировал поражение «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Ахмат» не удивил. Команда сейчас выживает, ей надо уходить из нижней зоны. По подбору игроков они не достойны быть там, где находятся сейчас. Так получилось. Они вылезают и вылезут из ситуации! А вот «Спартак» ничем не удивил. Он как играл, так и играет. А когда ты нарываешься на раненого зверя, где людям кровь из носа надо набирать очки, получается так. «Спартак» не в состоянии бороться. Игры как таковой нет, ничего не выстроено. Никто не бьётся», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.