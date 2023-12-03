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Александр Головин провёл свой 150-й матч в чемпионате Франции

Александр Головин провёл свой 150-й матч в чемпионате Франции
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Матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Монпелье» (2:0), стал для российского полузащитника монегасков Александра Головина 150-м в чемпионате Франции. Этот показатель является рекордом среди россиян.

На втором месте по проведённым матчам в Лиге 1 находится бывший полузащитник «Бордо» Алексей Смертин. На счету футболиста 85 игр.

Сегодня, 3 декабря, проходил матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Монпелье». Игра шла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступал Жереми Стина. Игра началась в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На данный момент после 14 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Монако» располагается на третьей строчке с 27 очками. «Монпелье» находится 13-м месте с 13 очками.

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