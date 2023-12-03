Шикунов: что у Абаскаля с головой. Романцев хоть раз кидался на игрока?

Бывший футболист Александр Шикунов раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Уже дошло до того, что тренер начал делать какие-то приёмы. Он «поплыл», что ли? Что у него с головой. Уже Абаскаль получает красную карточку. Какая бы ни была провокация, ты тренер большой команды. Ты не имеешь права себе позволять таких вещей. Ты с ума, что ли, сошёл? Романцев за 30 лет работы хоть раз кинулся на чужого игрока или Сёмин, Газзаев. Никогда. Это большие тренеры.

Не могу сказать, сколько Абаскаль проработает в «Спартаке». Есть руководство. Но менять что-то давно надо. Всё было ясно с ним давно — это не тренер для такой команды. Он маленький мальчик для «Спартака», кутёнок», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.