Капитан «Ахмата» Уциев высказался о потасовке в игре со «Спартаком»

Капитан грозненского «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о потасовке в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Меня уже не было, я на поле был. После гола я видел, что у двери толкаются, побежали. Захват Абаскаля? Честно, не видел. Я увидел только, когда Беришу толкали сзади. Главное, что всё в порядке», — передаёт слова Уциева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша забил гол и подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

Также игроки «Спартака» и «Ахмата» устроили потасовку в подтрибунном помещении после свистка на перерыв. Игроки выясняли отношения какое-то время, после чего наконец-то ушли в раздевалки на перерыв.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.